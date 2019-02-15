ترمب: سأوقع على حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

2019/02/15 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن حالة الطوارئ ليتمكن من تأمين النفقات المطلوبة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وحسب بيان صادر من البيض الأبيض، فإن ترمب سيوقع مرسوم بقانون لتأمين منطقة الحدود الجنوبية لأمريكا وسيعلن الطوارئ ليتمكن من تجنب الإغلاق الحكومي الاتحادي وتفادي معارضة الكونغرس رصد المبلغ المطلوب لبناء الجدار.

وأقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حماية الحدود ولكن دون أن يمنح ترمب التمويل الذي يرغب فيه من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

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