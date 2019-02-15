تعزيزات عسكرية جديدة “تدخل” شمال كركوك الخالي من البيشمركة

2019/02/15 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أفاد الناطق باسم الحشد الشعبي التركماني علي الحسيني، الجمعة، بوصول تعزيزات عسكرية جديدة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية الى مناطق شمال محافظة كركوك.وقال الحسيني في حديث لـ “ناس” اليوم (15 شباط 2019)، ان “الفرقة (14) في الجيش العراقي، وقوات الشرطة الاتحادية بقيادة اللواء الركن سعد حربية، وصلت الى قضاء الدبس ومناطق اخرى […]

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