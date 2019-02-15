حكومة إقليم كوردستان تقرر إيقاف تصدير النفط إلى إيران

2019/02/15 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، 15 شباط، 2019، إيقاف تصدير النفط إلى إيران عبر الصهاريج إلى موعد آخر غير محدد. وجاء في كتاب صادر عن وزارة الثروات الطبيعية مرسل إلى مديرية الأسايش، توجيه منافذ باشماخ وبرويزخان وحاج عمران الحدودية، بعدم السماح للشركات النفطية التي كانت تنقل المنتجات النفطية مثل النفط الأسود والنافثا والمكثفات النفطية (الكونديسيت) وغاز البترول المسال بمواصلة ذلك حتى إشعار آخر.من جانبه، قال مدير منفذ برويزخان الحدودي، علي توفيق لشبكة رووداو الإعلامية: "أبلغنا الجانب الإيراني بعدم إرسال الصهاريج الفارغة إلى إقليم كوردستان".وتابع: "يسمح الآن فقط بعبور الصهاريج الموجودة في ساحات المنافذ والمحملة بالنفط، وهذا (الاستثناء سيسري) خلال هذين اليومين كحد أقصى".وبدأت العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، اعتباراً من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بعد عقوبات سابقة دخلت حيز النفاذ في أغسطس/ آب 2018.

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