جيجز يدافع عن سولشار رغم الخسارة أمام باريس سان جيرمان

2019/02/15 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر دافع رايان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز عن المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد خسارة الأخير أمام فريق باريس سان جيرمان بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتولى سولشار منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو، وقدم مباريات جيدة على الصعيد المحلي، ولكنه فشل في أول اختبار أوروبي.

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وعن هذه الخسارة قال جيجز: "مانشستر يونايتد قدم مستويات جيدة منذ تولي سولشار منصب المدير الفني للفريق، نعرف أن مركز الفريق بالدوري ليس طبيعيًا، ولكن هذا قبل قدوم سولشار، الفريق كان سيخسر في مرحلة ما، وهذا طبيعي، ولكن علامات التطور واضحة مع الفريق".

كما أضاف النجم الويلزي المعتزل: "يحتاج الفريق للدعم المعنوي قبل مواجهتي تشيلسي وليفربول، خاصة المباراة الأخيرة المفضلة بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد".

يذكر أن سولشار وجيجز كانا قد توجا سويًا بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد عام 1999.





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