الحشد الشعبي ينقذ 40 الف دونم بين ميسان والبصرة من الغرق

2019/02/15 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان والبصرة.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قامت بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان و البصرة وتحديدا في منطقة لسان عجيردة من آثار التصدع و التأكل.وأضاف أن انهيار السدة سيؤدي الى ...

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