2019/02/15 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ أستشهاد امراة خلال هجوم لمسلحين في قضاء القيارة

15/02/2019 23:36:00 PM |

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واع/الموصل/م.خ

اعلنت ناحية القيارة،اليوم الجمعة، عن أستشهاد امراة خلال هجوم لمسلحين على القضاء.

وذكر مدير الناحية صالح الجبوري في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم داعش هاجمت قرية الثاية غربي ناحية القيارة جنوب الموصل".

واضاف ان "الهجوم ادى الى أستشهاد امراة في القرية".

يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بالهجوم على المناطق الامنة في المحافظات التي تم تحريرها من سيطرته، الا ان القوات الامنية تحبط تلك الهجمات وتكبد التنظيم الارهابي خسائر فادحة بالارواح والمعدات.

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