العفو عن أكثر من 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

2019/02/16 | 00:03

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرغي سولوماتين، أن الحكومة السورية منحت العفو عن 53 ألف ...





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