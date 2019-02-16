ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق حكومي جديد

2019/02/16 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشورع قانون التمويل لتجنب إغلاق حكومة الولايات المتحدة مجدداً.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز" في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي وقع على مشروع الإنفاق الذي أقره كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أمس الخميس في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش.





ومن شأن قانون الإنفاق هذا أن يبقي أعمال الحكومة الأمريكية مستمرة حتى 30 سبتمبر المقبل.





وكانت الحكومة الأمريكية قد تعرضت لأطول إغلاق في تاريخها بداية من 22 ديسمبر الماضي ولمدة 34 يوماً مع خلاف ترامب والكونجرس على تمويل بناء الجدار العازل مع المكسيك.





وتوصل ترامب لاتفاق في الشهر الماضي مع أعضاء الكونجرس لإعادة فتح الحكومة حتى منتصف ليل اليوم الجمعة لتمويل 9 حكومات فيدرالية ومنع إغلاق جديد

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي المقترح دون موافقة الكونجرس.





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