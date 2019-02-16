السيسي يلتقي نظيره الأوكراني ورئيس «بي إم دبليو» في ألمانيا

2019/02/16 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، اليوم الجمعة 15 فبراير الجاري، وذلك علي هامش النسخة الـــ55 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري.

يأتي اللقاء في اطار المساعي التي تقوم بها الخارجية المصرية لتوطيد أطر التنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء حول العالم.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شكري، أكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين مصر وأرمينيا، حيث أسهم المواطنون المصريون من أصل أرميني في تطور مصر السياسي والاقتصادي والثقافي على مدار السنين.

وأضاف أن شكري أعرب لنظيره الأرميني عن تطلع مصر لزيادة وتيرة تبادل الزيارات الرفيعة المستوى مع أرمينيا على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور على كافة الأصعدة.

وأوضح أن اللقاء تطرق أيضا لتطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، ونتائج الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في أرمينيا خلال سبتمبر 2017، حيث أشاد الوزيران بهذه التطورات الإيجابية وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة في القاهرة وقيام الوزير شكري بزيارة إلى العاصمة الأرمينية يريفان قريباً.



كما اتفقا الوزيران على تكليف السفيرين الجديدين إلى كل من القاهرة ويريفان بتنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء الأواصر التاريخية التي تربط بينهما.

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