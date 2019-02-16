صور: عائلة تنجو بعد اصطدام شاحنة بمنزلهم غرب الرمادي

2019/02/16 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدمت شاحنة كبيرة، الجمعة، منزلاً في ناحية البغدادي غربي محافظة الانبار.وقال مراسل “ناس” اليوم (15 شباط 2019)، ان “شاحنة كبيرة تسير بسرعة عالية، تصدم بمنزل في ناحية البغدادي، مما ادى الى دهس أحد افراد العائلة محمد خيون”.واضاف ان “الحادث تسبب بأضرار مادية ونجاة العائلة المذكورة”.

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