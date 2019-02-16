2019/02/16 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من داخل مستشفى أطفال العلوية، في بغداد، تظهر واقعاً خدمياً مزرياً.وكشفت الصور، أحد الممرضين يقضي وقته على لعبة “البوبجي” في هاتفه النقال أثناء ساعات عمله الرسمي، في وقت يدرك الجميع أهمية الأطفال حديثي الولادة وضرورة توفير الأجواء المناسبة لتهدئتهم.وقال أحد المراجعين، لوكالة اخبارية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق ممرضين يلعبون البوبجي على وقع صراخ الرضّع داخل مستشفى أطفال في بغداد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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