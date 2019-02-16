اعتقال 7 متهمين بالسرقة والخطف وتعاطي المخدرات في بغداد

2019/02/16 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الجمعة، اعتقال سبعة متهمين بالسرقة والخطف وتعاطي مواد مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.وقالت القيادة، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "قوة مشتركة من اللواء الثاني شرطة اتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة تمكنت من اعتقال 3 متهمين وفق المادة (446/جرائم السرقة) في منطقة (البلديات) شرقي بغداد،".وأضاف البيان أن "قوة من لواء المشاة (25) اعتقلت متهمين اثنين وفق المادة (421/خطف) في منطقة (حي بلال) جنوبي بغداد".وتابع البيان: "كما تمكنت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية مـن اعتقال متهم ضمن منطقة (حي العدل) ضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى اعتقال متهم وفق المادة (444/سرقة) ضمن منطقة (أبو دشير) من قبل القوة مشتركة من اللواء الرئاسي الثاني ومفرزة من مكافحة إجرام الدورة، حيث تم تسليم جميع المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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