مشاركة ديفيس في مباراة

2019/02/16 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيقرر حينها ما إذا كان بإمكانه خوض اللقاء الذي يجمع أفضل اللاعبين في الدوري.وبحسب قناة "إي أس بي أن" الأميركية وموقع "ياهو سبورتس" أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي مساء الخميس أنّ ديفيس يعاني من ورم دموي عضلي في كتفة الأيسر.وأفاد مصدر مقرب من لاعب نيو أورليانز أنّ "الأمر ليس خطيراً"، مضيفاً أنّ جيمس سيسافر إلى تشارلوت (كارولاينا الشمالية) حيث سيتلقى العلاج خلال اليومين القادمين.وسيتخذ ديفيس (25 عاماً) قرار مشاركته في مباراة كل النجوم من عدمه بناء لمدى استجابته مع العلاج.وكان ديفيس خرج من مباراة فريقه أمام أوكلاهوما سيتي وهو يشكو من آلام في الكتف الأيسر، ولم يعد صاحب 14 نقطة في 16 دقيقة بعد الاستراحة.وسرعان ما غادر ديفيس صالة "سموثي كينغ سنتر" برفقة وكيل أعماله ريتش بول الأمر الذي لم يرق لأنصار الفريق الذين اعتبروا أن الإصابة "دبلوماسية" ولم يعودوا يثقون باللاعب بعد أن عبر عن رغبته بترك ناديه والانضمام إلى ليبرون جيمس في لوس أنجليس ليكرز.واختير ديفيس للمرة السادسة في مسيرته لخوض مباراة كل النجوم، حيث من المفترض أن يلعب ضمن فريق "الملك" جيمس ضد فريق ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

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