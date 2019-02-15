مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال.. من الأقرب للمربع الذهبي؟

2019/02/16 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترالكثير من الأمور قابلة للتغير في عالم كرة القدم، خصوصاً في البريميرليج، إلا أنه بات من شبه المؤكد ما لم تحدث معجزة ما، أننا نعرف الأسماء الثلاثة الأولى المتأهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل: مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبر.

على الناحية الأخرى كان الصراع على المركز الرابع يدور بين آرسنال وتشيلسي، حتى لحظة إقالة جوزيه مورينيو الذي ترك مانشستر يونايتد بعيداً بـ11 نقطة عن المركز المؤهل للـ"تشامبيونز ليج".



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تغيرت كل الأوضاع والأوراق، تعرض آرسنال وتشيلسي لبعض النتائج السلبية، فيما سار قطار النرويجي أولي جونار سولشار المدرب المؤقت بشكل أفضل من التوقعات، فلم يتوقف فقط عند العودة إلى المنافسة، بل انتزع المركز الرابع منهما على حين غرة.

يونايتد حقق 8 انتصارات في آخر 9 مباريات بالبريميرليج، تخللها تعادل وحيد مع بيرنلي، ليجمع 25 نقطة من 27 متاحة أمامه، وينصب نفسه مرشحاً كبيراً لتحقيق ما وصفه مورينيو قبل إقالته بـ"المعجزة".

على الورق ومهما كانت النتائج خادعة، لكل من الثلاثي المرشح مشاكله، تشيلسي تلقى صفعة كبرى من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، في وقت لا تنقطع به أخبار رحيل إيدين هازارد، وتصريحات المدرب ماوريتسيو ساري السلبية ضد لاعبيه.

آرسنال على الجانب الآخر يمكنه أن يحقق سلسلة لا هزيمة في مطلع الموسم، ثم يسقط أمام فرق غير متوقعة، إنها عادته على مر العقد الأخير من الزمان.



حتى يونايتد وبعيداً عن الإصابات التي ضربته مؤخراً، إلا أنه نجى من بعض الهزائم المرتقبة أبرزها مباراة توتنهام الأخيرة التي خرج منها ديفيد دي خيا بـ11 تصدياً!

الموقف الحالي هو احتلال مانشستر يونايتد للمركز الرابع بـ51 نقطة، يليه آرسنال وتشيلسي بـ50 نقطة وفارق الأهداف لصالح الجانرز.



صراع مثير ننتظره، ومن خلال 12 مبارة متبقية لكل منهم، سنحاول معرفة من الأقرب لخطف المقعد من الناحية النظرية.

مباراة يونايتد المقبلة ضد ليفربول بالفعل، عداء تاريخي وموسم يحاول به الريدز الظفر باللقب الغائب منذ 1990، الكثير من العناوين يمكن إطلاقها على تلك الليلة، ولكن من وجهة نظر عملية بحتة، هي 3 نقاط في منتهى الصعوبة سيحاول الشياطين الخروج بها.

المواجهات التالية تتضمن كريستال بالاس وساوثامبتون، ثم نعود للصدام مع الكبار بمباراتي آرسنال ومانشستر سيتي، بعد ذلك يأتي واتفورد وولفرهامبتون ووست هام يونايتد، ثم إيفرتون وتشيلسي، وأخيراً هدرسفيلد ثم كارديف، هذا الذي افتتح أمامه سولشار عهده الجديد بخماسية.

الاستخفاف بالفرق الصغيرة هنا قد يكون قاتلاً أكثر من مواجهات الكبار، فكلما اقترب أحدهم من الهبوط كلما كان أشرس، ولنا في نتائج الدور الأول ليونايتد تحديداً خير عبرة.

الأمر ذاته يمكن قوله بالنسبة لآرسنال، لأنه بينما يملك يونايتد 4 مواجهات مع الكبار، لا يبقى على جدول الجانرز سوى 2.



البداية ضد ساوثامبتون ثم بورنموث، قبل الديربي ضد توتنهام يليه يونايتد مباشرةً.



بعد ذلك كل ما تبقى هو ولفرهامبتون ونيوكاسل وإيفرتون وواتفورد وكريستال بالاس وليستر سيتي وبرايتون وبيرنلي.

أما عن تشيلسي فإنه يملك 3 مواجهات ضدهم، تبدأ بلقاء توتنهام الذي سيأتي بعد مواجهة يونايتد في كأس الاتحاد ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، ثم فولهام وولفرهامبتون وإيفرتون وكارديف ووست هام، قبل صدام كبير مع ليفربول ثم بيرنلي قبل مواجهة يونايتد مجدداً، وأخيراَ واتفورد وليستر سيتي بالإضافة إلى مباراة مؤجلة ضد برايتون لم يتم تحديد موعدها بعد.



برأيكم من الأقرب؟

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