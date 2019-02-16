تيوس الخليج .. لإسرائيل الحق في مهاجمة إيران وحزب الله في سوريا !!!

2019/02/16 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أياد السماوي

وسائل إعلام لبنانية التقطت مقطع فيديو سرّبه مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو , أقرّ فيه وزير وزير خارجية الأمارات العربية المتحدّة عبد الله

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