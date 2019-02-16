الدولة العراقية دولة مدنية وليست غير ذلك

2019/02/16 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



صلاح عبد الرزاق

مقدمة

بين حين وآخر تنطلق دعوات تطالب بتأسيس دولة مدنية متناسية أن الدولة العراقية هي دولة مدنية.



وهذا يشير إلى غياب الوضوح في

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