عناصر داعش يهاجمون قرية نائية جنوب الموصل

2019/02/16 | 00:24

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العراق

هاجمت مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لتنظيم داعش الارهابي قرية نائية غربي ناحية القيارة جنوب الموصل مساء الجمعة

وقال صالح الجبوري مدير ناحية القيارة إن قرية الثاية التابعة للقيارة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين

حيث قاموا بقتل رجل مع أولاده الاثنين وامراة هي زوجة احد الضحايا قبل ان يسرقوا سيارة نوع كيا الا ان المسلحين تركوا السيارة ولاذوا بالفرار بعد ان علقت في الوحل بسبب الامطار

‏وتشهد المناطق النائية في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى هجمات شبه يومية من قبل تنظيم داعش الارهابي الذي يستغل المناطق النائية و الثغرات الأمنية التي يقل فيها تواجد القوات الحكومية

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