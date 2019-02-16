اليوفي يهزم فروسينوني ويوسع الفارق مع الوصيف بالدوري الايطالي

2019/02/16 | 00:34

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بغداد اليوم - متابعة

حقق يوفنتوس، السبت، الفوز على فروسينوني 3- صفر، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطال...





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