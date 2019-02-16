2019/02/16 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" أكثر من 440 نقطة محققاً ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي

وتلقت "وول ستريت" الدعم من صعود قطاع الطاقة بدعم قفزة أسعار النفط لأعلى مستوياتها في العام الحالي، إلى جانب مكاسب في أسهم الصناعة.





كما استفادت الأسهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد فيها بإلغاء التعريفات الجمركية ضد السلع الصينية في حال تم التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين، مبدياً استعداده لتمديد المهلة الحالية والتي تنتهي في بداية شهر مارس المقبل.





وكان مسؤولو الصين والولايات المتحدة أكدوا أن المحادثات الجارية بين الطرفين كانت مثمرة للغاية، إلى جانب استمرار المفاوضات خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة القضايا العالقة.





ووقع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، لبناء الجداء العازل مع المكسيك، كما وقع مشروعاً لتمويل الحكومة لمنع إغلاق جزئي جديد.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع أسعار الواردات بالولايات المتحدة بأكثر من التقديرات، فيما تعافي النشاط الصناعي في نيويورك من أدنى مستوى في عام.





فيما تراجع الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة للمرة الأولى في 8 أشهر خلال يناير الماضي.





وعند التسوية، ارتفع "داو جونز"الصناعي بنحو 1.7% ليصل إلى 25883.2 نقطة، رابحاً 444 نقطة.





وحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1% أو ما يعادل 777 نقطة، للمرة الثامنة على التوالي وهى أطول موجة صعود أسبوعي من 3 نوفمبر 2017.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1% إلى 2775.6 نقطة، ليرتفع بنحو 2.5% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





فيما سجل "ناسداك" ارتفاعاً بنحو2.5% خلال الأسبوع الجاري، بعدما بنهاية الجلسة بنحو 0.6% إلى 7472.4 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش،، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% عند 96.884، متنازلاً عن مكاسبها السابقة خلال التعاملات والتي دفعته لتسجيل أعلى مستوى في 4 أشهر.





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