جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإيطالي 2018-2019 | رونالدو ويوفنتوس يواصلان الابتعاد بالصدارة

2019/02/16 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 18 أغسطس 2018 انطلقت النسخة 117 من الدوري الإيطالي الذي كانت نسخته الأولى في عام 1898، وتعد هذه النسخة هي الـ87 من السيري آ بنظام "راوند روبين"، الذي دخل الكرة الإيطالية في 1929 ويعني أن كل فريق في الدوري يواجه بقية الفرق.

البطل التاريخي للدوري هو يوفنتوس الذي رفع الكأس 34 مرة من قبل، كما حصد اللقب في آخر 7 مواسم على التوالي، ويأتي خلفه قطبي ميلان الروسونيري والإنتر برصيد 18 لقب لكلٍ منهما، أما جنوى فهو صاحب المركز الرابع بـ9 ألقاب.

نظام الكالتشيو يقضي بأن تتأهل الفرق التي تنهي في الأربعة مراكز الأولى في الدوري مباشرةً إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أما صاحب المركز الخامس يشارك في دور مجموعات الدوري الأوروبي، والفريق الذي ينهي سادساً يشارك في الدور الثاني التمهيدي من اليوروباليج، وأخيراً يهبط ثلاثي المؤخرة من السيري آ إلى السيري ب.



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وفي هذا التقرير يسلط موقع جول العربي الضوء على جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2018-2019 ..

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019انطلقت الجولة 24 في الدوري الإيطالي يوم الجمعة 15 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 14 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وكانت البداية بمواجهة القمة والقاع بين يوفنتوس وفروزينوني، وانتهت بانتصار البيانكونيري بثلاثيةٍ نظيفة.

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2017-2018: الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 24 21 3 0 52 15 +37 66 2 نابولي 23 16 4 3 42 18 +24 52 3 الإنتر 23 13 4 6 32 16 +16 43 4 ميلان 23 10 9 4 32 21 +11 39 5 أتالانتا 23 11 5 7 50 31 +19 38 6 روما 23 10 8 5 44 30 +14 38 7 لاتسيو 23 11 5 7 32 25 +7 38 8 تورينو 23 8 10 5 28 22 +6 34 9 سامبدوريا 23 9 6 8 39 30 +9 33 10 فيورنتينا 23 7 11 5 33 25 +8 32 11 ساسوولو 23 7 9 7 34 36 −2 30 12 بارما 23 8 5 10 24 31 −7 29 13 جنوى 23 6 7 10 30 40 −10 25 14 سبال 23 5 7 11 20 32 −12 22 15 كالياري 23 4 9 10 19 34 −15 21 16 أودينيزي 23 4 7 12 18 31 −13 19 17 بولونيا 23 3 9 11 18 35 −17 18 18 إمبولي 23 4 6 13 27 45 −18 18 19 فروزينوني 24 3 7 14 17 46 −29 16 20 كييفو 23 1 9 13 19 47 −28 9 جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2018-2019سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ثلاثية يوفنتوس في فروزينوني وابتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عن زاباتا وكوالياريلا المطاردين له، حيث أصبح رصيده 19 هدفاً واتسع الفارق إلى 3 أهداف.جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: الترتيب اللاعب الأهداف 1 كريستيانو رونالدو - يوفنتوس 19 =2 فابيو كوالياريلا - سامبدوريا 16 =2 دوفان زاباتا - أتالانتا 16 4 كريشتوف بيونتيك - جنوى 14 5 أركاديوش ميليك - نابولي 12 =6 تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 11 =6 فرانشيسكو كابوتو - إمبولي 11 8 ماورو إيكاردي - الإنتر 9 =9 جيرفينيو - بارما 8 =9 ماريو ماندجوكيتش - يوفنتوس 8 =9 روبيرتو إنجليزي - بارما 8 =9 لورينزو إنسيني - نابولي 8 =9 دريس ميرتينس - نابولي 8 =9 ستيفان الشعراوي - روما 8 =9 أندريا بيتانيا - سبال 8 =16 ليوناردو بافوليتي - كالياري 7 =16 ماركو بيناسي - فيورنتينا 7 =16 يوسيب إيليتشيتش - أتالانتا 7 =16 أندريا بيلوتي - تورينو 7 نتائج مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطاليوكيل إيفرا يوضح حقيقة عرضه على يوفنتوس من جديد المباراة الموعد النتيجة الملعب يوفنتوس - فروزينوني الجمعة 15 فبراير 2019 ميلادياً، 10 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية 0-3 استاد آليانز كالياري - بارما السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً، 11 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية ساردينيا أرينا أتالانتا - ميلان السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً، 11 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية أتليتي آتزوري سبال - فيورنتينا الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية باولو ماتزا إمبولي - ساسوولو الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كارلو كاستيلاني جنوى - لاتسيو الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لويجي فيراريس أودينيزي - كييفو الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية داتشيا أرينا الإنتر - سامبدوريا الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" نابولي - تورينو الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً، 12 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية سان باولو روما - بولونيا الإثنين 18 فبراير 2019 ميلادياً، 13 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية أوليمبيكو "روما"

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