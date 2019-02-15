أنا العراقية

2019/02/16 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشاعرة نور البابلي

بِلُغاتِ الدنيا كتبوني

آشورُ وسُّومر نَسلوني

تاريخاً وعلوماً تَبقى

لِلعالمِ جَمعاً أبقوني

العزُ حضارةُ اجدادي

بِساطُ مِن هدبِ عيوني

يناقلني عبر الآفاق

ِلأوصِلُ عِشقي وجنوني

الوانُ الطيفُ بفستاني

قمراً ونجوماً تحدوني

وَتشُرقُ شمساً بصباحي

ويَبسق ُ نخلاً بسكونِ

تمضي مرحٌ أَشرعتي

بفخرٍ وقفوا حملوني

ازهو كبنات السلطان

في الف ليلة َ ذكروني

فأرضُ بابلٌ تعشقني

واهلُ بغداد يحبوني

وقوافلُ آشورٍ حضرت

لاورٍ جاءوا يحيوني

ولدتُ عراقيةُ واموت

مَرايا سحراً بجفوني

فهل تسألني أسمي

بنتُ الرافدين أسموني

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