هيئة التقاعد العامة تتحدث عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين السابقين ..

2019/02/16 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبيح ثعلب / العراق

اكدت هيئة التقاعد العامة انه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على شكل دفعات، مبينة ان الدفع سيكون عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني.

وقال رئيس الهيئة احمد الساعدي في تصريح صحفي تابعته ( وكالة الحدث ) الأخبارية ان "الهيئة قامت بجرد كافة ملفات المتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق لصرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم"، مبينا ان "الهيئة طلبت من وزارة المالية التمويل لغرض صرف هذه المبالغ".

واضاف الساعدي ان "الهيئة ستقوم بتوزيع المكافأة على شكل دفعات مع رواتبهم التقاعدية عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني وعن طريق المصارف ليتسنى ضمان الدفع للجميع".

واشار الساعدي الى ان "الهيئة ستباشر بالتوزيع مباشرة بمجرد وصول التمويل من وزارة المالية والمتوقع وصول التمويل من 7 الى 10 ايام المقبلة"، لافتا الى انه "سيتم توزيعها اليا عن طريق الحاسبة ومن دون مراجعة هيئة التقاعد".

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