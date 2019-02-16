2019/02/16 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلنت اليوم قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القاء القبض على اشخاص أجانب بعد سرقتهم 18 مليون دينار عراقي من محل صيرفة داخل مركز المدينة القديم.وكشف إعلام القيادة في بيان، تابعته اليوم الثامن إن “مفارز مكافحة اجرام المخيم التابعة الى قسم مكافحة الإجرام علمت بوجود حادث سرقة لمكتب صيرفه في شارع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتفاصيل شرطة كربلاء تروي تفاصيل الإطاحة بسراق أجانب واسترجاع 18 مليون دينار صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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