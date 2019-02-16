مسلحون يقتلون مدنياً جنوبي بغداد

2019/02/16 | 01:05

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 15 شباط، 2019، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره في منطقة الدورة (جنوبي بغداد)".

وأشار الى أن إطلاق النار "أسفر عن مقتل المدني في الحال".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية عثرت على رفات شخصين من بغداد في الفلوجة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية تعثر على جثتين على شكل هياكل عظمية قديمة الى كل من المدعو (ج.ا.ف) وابنه (ب.ج) ضمن منط

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان الجيش العراقي وصل الى شمالي كركوك لاستلام مهام السيطرة باتجاه اربيل .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "فوج المغاوير التابع للفرقة 14 من الجيش العراقي وصل الى ناحية التن كوبري شمالي كركوك لاست

بغداد اليوم _ الانبار

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تفكيك عبوتين ناسفتين "قمعيتين" غربي محافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "هندسة اللواء في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفكيك عبوتين ناسفتين نوع (قمعية) كانت مزرعة عل

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