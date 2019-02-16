الصين ترفع حيازتها من السندات الأمريكية لأول مرة بـ7 أشهر

2019/02/16 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفعت الصين أكبر حائز للديون الأمريكية حيازتها من سندات الخزانة في الولايات المتحدة لأول مرة في 7 أشهر خلال ديسمبر الماضي.





وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حيازة الصين من سندات الخزانة وصلت إلى مستوى 1.123 تريليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع مستوى 1.121 تريليون دولار في نوفمبر الماضي والذي يعد أقل مستوى منذ مايو 2017،

كما رفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.24 تريليون دولار حلال ديسمبر، مقابل 1.03 تريليون دولار في الشهر السابق له.





وفي المركز الثالث تأتي البرازيل والتي خفضت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 303.1 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 311.4 مليار دولار في نوفمبر.





أما وايرلندا والمملكة المتحدة، حيث المركزين الرابع والخامس، فقد رفعتا حيازتهما من السندات الأمريكية عند مستويات 280 مليار دولار و272.9 مليار دولار على الترتيب.





أما الدول في المراكز السادس والسابع والثامن وهي سويسرا ولوكسمبورج وجزر كايمان فرفعت حيازتها في الديون الأمريكية عند 235 مليار و231 مليار و211 مليار دولار على الترتيب.





وعلى مستوى المركزين التاسع والعاشر، حيث هونج كونج وبلجيكا فتم زيادة حيازتهما من السندات الأمريكية عند 196.2 مليار و185.7 مليار دولار على التوالي.





وأوضحت البيانات زيادة إجمالي حيازة دول العالم من سندات الخزانة الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي إلى 3.94 تريليون دولار، مقارنة مع 3.90 في نوفمبر الماضي.





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