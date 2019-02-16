2019/02/16 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية عزّى اليوم رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ”اس(تشهاد” عناصر في سرايا السلام في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، فيما وجه رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وكشف بيان أورده مكتب العبادي الإعلامي، وتابعته اليوم الثامن ، “إلى سماحة السيد مقتدى الصدر: نتقدم إليكم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام العبادي يوجه رسالة مهمة إلى عبد المهدي ومقتدى صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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