محافظ نينوى: القضاء العراقي هو الفيصل في حسم كل ما يشاع حول الاتهامات التي توجه من قبل البعض تجاه الحكومة المحلية

2019/02/16 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى - احمد الزيدي

قال محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان ان عدد من المسؤولين قاموا بتوجيه أصابع الاتهام في الفترة الأخيرة ضد شخص المحافظ والحكومة المحلية في نينوى دون معرفة الحقائق بما حصل للمحافظة،مشيراً ان القانون هو الفيصل لكل الادعاءات التي أثيرت في الأونة الأخيرة،

وأضاف السلطان ان كل الأرقام المالية للمشاريع والتي أُشيعت في الإعلام واضحة وبإمكان الجميع الإطلاع عليها، موضحاً ان ماحصل لنينوى كان كارثياً نتيجة دمار البنية التحتية للمحافظة، وأشار السلطان ان الحكومة المحلية والدوائر الخدمية عملت منذ الوهلة الأولى لتحرير المدينة بإعادة تأهيل وإعمار المدينة،من خلال إصلاح شبكات الكهرباء والمجاري والماء وتبليط وإكساء الشوارع والجسور وكذلك رفع الأنقاض وإعادة تأهيل وإعمار الدوائر والمحاكم ومشاريع أخرى،مضيفاً ان الحكومة المحلية كانت ومازالت تتابع أيضاً ملف النازحين من خلال تقديم المساعدات إلى المخيمات والعمل على عودتهم إلى مناطق سكناهم وإنهاء هذا الملف في الفترة المقبلة،

وأكد السلطان على استعداده للمثول أمام القضاء حول كل الملفات التي اثيرت على وسائل الإعلام مؤخراً، كما وطالب السلطان جميع الذين يشككون في عمل المحافظ والحكومة المحلية في كيفية صرف الأموال واحالة المشاريع الذهاب إلى القضاء والتأكد من صحة كل هذه الملفات،

وقال السلطان ان البعض يتحسس من العلاقة الجيدة بين الحكومة والقوات الأمنية ويرى فيها مؤامرة على نينوى لأنهم يريدون ان تنهار المحافظة مرة أخرى وتسوء هذه العلاقة وتكون هناك فجوة في الجانب الأمني ليصلوا إلى مبتغاهم،منوهاً ان العلاقة جيدة وستبقى جيدة مع كل الأجهزة الأمنية وهذا كان مردوده إيجابياً على واقع المدينة وتحسن الأوضاع الأمنية في نينوى.

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