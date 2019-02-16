غدا السبت محمد فؤاد يشارك باليوم الإماراتي للتسامح بملتقي اولادنا

2019/02/16 | 01:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تضم فعاليات غدا السبت بملتقي اًولادنا في دورته الثالثه برعاية مركز راشد لذوي الهمم برئاسة مريم صالح، بالتعاون مع إدارة الملتقي في تمام الساعه الخامسة ، بدار الأوبرا، احتفالا باليوم الإماراتي بمناسبة عام التسامح التي تحتفل به الإمارات هذا العام.ومن المقرر أن يضم برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي فيلم قصير عن التسامح، ويشارك المطرب محمد فؤاد، بأغنية عن التسامح والمحبةويأتي ذلك بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وسفيرة الإمارات بمصر والأستاذة مريم عثمان رئيس مركز راشد لذوي الهمم والسيد على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ونيافة الأنبا اسطفانوس مقرر اللجنة المجتمعية لشئون الإعاقة بالكنيسة القبطية الارثوذكسية _ أسقف إبراشية ببا والفشن.

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