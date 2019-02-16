خبير فلكي: نعيش في 2023 وليس 2019

2019/02/16 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاصطلاح مرغوب فيه، وكل أمورنا الدنيوية اصطلاحية؛ التواريخ اصطلاحية، التقاويم اصطلاحية، وكل ما يتعلق بالوقت اصطلاحي، حتى الساعة”.هكذا أحب الباحث الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري تبيان حقيقة ما صرح به مؤخرا عن أننا نعيش في عام 2023 وليس 2019 كما نعتقد.ويؤكد العجيري وجود خطأ في حساب التاريخ الميلادي وقع فيه المؤرخون، وهو ما […]

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