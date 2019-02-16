2019/02/16 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق: متنبئ جوي يحذر من ضباب وأمطار الأيام المقبلة

16/02/2019 01:42:00 AM |

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واع/بغداد

ذكر متنبئ جوي في توقعاته لحالة الطقس في العراق أن تشهد البلاد أجواء غير مستقرة وأمطار وضباب على بعض المناطق.

نشر المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، توقعات خرائط الامطار لهذا اليوم تشير الى فرص هطول امطار ما بين خفيفة الى معتدلة في...

-السليمانية ( يصحبها الغزارة على فترات والبرق والرعد)

- الموصل (غزارة متوقعة ليلا خصوصا شمالها)

-دهوك والانبار (غزارة شمالها) وصلاح الدين وكركوك واربيل والعاصمة بغداد وديالى وواسط وذي قار وميسان وبابل والديوانية وكربلاء والبصرة ( خفيفة الى قطرات)

وتزيد فرص الامطار يوم السبت المتوقعة في الانبار واربيل وسليمانية ودهوك وربما مناطق من جنوب البصرة صباحا .

ويحذر من تكون الضباب فجر وصباح السبت في السليمانية و الموصل و كركوك

نشاط متوقع بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية لتصل الى مابين(30-55) كم في الساعة في البصرة وواسط وميسان وشرق العاصمة وشرق ديالى ..



تميل الى الهدوء مساءا.

كذلك متوقع ان تتعرض مدن بابل والانبار وبغداد وجنوب صلاح الدين وجنوب الموصل وكربلاء والديوانية لنشاط بالرياح السطحية الغربية الى الشمالية الغربية خلال ساعات نهار اليوم لتصل الى 55 كم في الساعة في بعض مناطقها مما يتسبب في اثارة الغبار احيانا.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح خصوصا خلال ساعات الصباح للايام القادمة في مناطق شمال البلاد وغربها ولا يستبعد تشكل الصقيع صباحا .

والانخفاض يكون اقل شدة في الوسط والجنوب خلال الصباح .

ملاحظة

1) اغلب مناطق الجنوب ( غرب البصرة - السماوة - بادية السماوة- النجف ) ربما لن تشملها الامطار نهار الجمعة والليل بسبب اندفاع مرتفع جوي سطحي من افريقيا سبب اعاقة لحركة المنخفض واجبره على عدم التوغل نحو اغلب مدن الجنوب وسيسبب استقرارا في اجواء هذه المدن والله اعلم .

2) مناطق شرق سليمانية وشمالها وشمال اربيل وشرق دهوك وشمالها معرضة لهطول الثلوج الخفيفة فجر ونهار يوم غد السبت وتزداد فرص الثلوج وسماكتها فوق المرتفعات .

3) تعود فرص الامطار في ( بعض) المدن يوم الثلاثاء المقبل .

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