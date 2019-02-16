2019/02/16 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر قال فالير دي ماجيو الصحفي الإيطالي لراديو "كيس كيس" أن نجم انتر ميلان ماورو إيكاردي قد اتفق مع يوفنتوس للانضمام له في الصيف المقبل.

ولا يعيش إيكاردي البالغ من العُمر 25 عامًا أفضل أيامه مع النيراتزوري بعد أن سُحبت منه شارة القيادة بسبب خلافاته هو وزوجته واندا نار وكيلة أعماله مع إدارة النادي.

يوفنتوس يكتسح فروسينوني بثلاثية في ليلة تألق ديبالا ورونالدو اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

وكان اللاعب الأرجنتيني قد رفض اللعب مع الفريق لمواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

وقال دي ماجيو في تصريحاته للإذاعة الإيطالية: "أعتقد أن إدارة إنتر ميلان قد عرفت أن إيكاردي قد اتفق مع يوفنتوس على الانتقال له، لذلك قررت سحب الشارة منه".

ويتبقى في عقد إيكاردي مع انتر ميلان عامين ونصف حتى انتهاءه.

يشار إلى أن الحارس سمير هاندانوفيتش هو من يحمل حاليًا شارة قيادة الفريق.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير.. إيكاردي في طريقه للانضمام ليوفنتوس) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير.. إيكاردي في طريقه للانضمام ليوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).