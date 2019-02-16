قائمة ملاعب فيفا 19: 102 ملعب في النسخة الجديدة للعبة على أجهزة XBOX ONE و PS4

2019/02/16 | 02:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقوم الكترونك آرتس بتوزيع شاشات وأجهزة تلفاز في كل أرجاء المعمورة تقريباً حيث قررت الشركة رفع الاستعددات من أجل جعل التجربة مثيرة إلى أقصى حد ممكن، وستشمل التطورات الجديدة وجود مجموعة منظمة من الملاعب المرخصة ولكنها لن تخلو أيضاً من إعادة إضافة بعضها بعد تغيير تسميتها.سيكون هناك ما يقرب من 102 ستاد مختلف ستتضمن وجود أشهرها على الإطلاق مثل سان سيرو الملعب الأسطوري لميلان وسيجنال إيدونا بارك ملعب بروسيا دورتموند والمُلقب بالجدار الأصفر، ستتضمن النسخة الجديدة وجود كل ملاعب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومن بينها ملعب توتنهام الجديد والذي سيتاح لعشاق اللعبة تحسس أجواءه قبل افتتاحه على أرض الواقع.

بعيداً عن الملاعب الحقيقية، ستحتوي اللعبة على ما يقرب من 29 ملعباً افتراضياً والذي سيكون كل محبي اللعبة على دراية جيدة بهم، سيُتاح استخدام أي ملعب في وضع Kick off بينما سيتواجد كل ملعب مُرخص في Ultimate team ويمكن العثور عليه في أي حزم.

في هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة كل الملاعب المتاحة في نسخة فيفا 19.



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فيفا 19 تقدم ظهور الأبطال

كل ملاعب فيفا 19الدوري الإسباني رامون سانشيز بيزاخوان سان ماميس لا سيراميكا كولسيوم ألفونسو بيريز بالايدوس بينيتو فيامارين سيوداد دي فالنسيا أنويتا مينديزوروزا دي مونتيليفي ميستايا سانتياجو برنابيو بورتاركي البلدي بلدية إيبوروا كورنيلا ألبرات واندا ميتروبوليتانوالدوري الإنجليزي الممتاز آنفيلد ملعب كارديف سيتي كرافن كوتاج الإمارات الاتحاد جوديسون بارك كينج باور ملعب كيركليس ملعب لندن مولينكس أولد ترافولد سيلهرست بارك سانت جيمس بارك سانت ماري ستامفورد بريدج ملعب فالمر ملعب توتنهام هوتسبيرز تيرف مور فيكاراج رود فيتالتي ستاديومدوري الدرجة الأولى الإنجليزية كارو رود فراتون بارك ملعب كيه سي ليبرتي ستاديوم لوفتس رود ريفرسايد ملعب النور ملعب ستوك سيتي ذا هاوثورنس فيلا باركالدروري الفرنسي أورانج فيلدوروم حديقة الأمراءدوري الدرجة الأولى & الثانية الألماني أليانز أرينا بروسيا بارك الملعب الأولمبي سيجنال إيدونا بارك فيلتينس أرينا ملعب فولكسباركالدوري الإيطالي أليانز ستاديوم أولمبيكو سان سيروبقية العالم دونباس أرينا أوتكريتيي أريناالدوري الهولندي يوهان كرويف أريناالدوري الأمريكي ملعب بي سي بليس ملعب سينشري لينك فيلد ملعب مرسيدس بنز ستاب هاب سنتردوري الدرجة الثانية الإسبانية ريازور جران كاناريا لا روزاليداالدوري الأرجنتيني مونومينتالالدوري المكسيكي ملعب أزتيكاالدوري السعودي مدينة الملك عبدلله الرياضية ملعب الملك فهدالدوري الياباني ملعب مدينة سويتا لكرة القدمملاعب دولية ويمبليملاعب افتراضية ملعب ال جيد ألوها بارك أرينا ديل سينتيناريو أرينا دي اورو كورت لين كروان لين إيست بوينت أرينا جرانديوزو ليبرتادور ملعب الفنون ملعب إل ميديو ملعب الرئيس جي لوبيز يورو بارك FeWC ملعب (متاح فقط على أجهزة PlayStation 4 and Xbox One) فورست بارك إيفي لين مولتون رود أو درومو سانديرسون بارك ملعب البلدية ملعب الكلاسيكو ملعب 23 مايو ملعب أوروبا ملعب هانجو ملعب نيدر الملعب الأولمبي تاون بارك ملعب يونيون بارك استاد فالد

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