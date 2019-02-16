النفط يصعد أكثر من 2% إلى أعلى مستوياته في 2019

2019/02/16 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن أثار إغلاق جزئي لحقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في المعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في تحسين توقعات الطلب.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة […]

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