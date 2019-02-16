مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة الحريري

2019/02/16 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس منح مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة ثقته للحكومة الائتلافية الجديدة ليعطيها الضوء الأخضر لبدء عملها بعد جلسة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة ناقش فيها النواب سياساتها المقترحة.كان رئيس الحكومة سعد الحريري قال إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للسيطرة على الدين العام الضخم للبنان.

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