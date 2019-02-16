بطولة فرنسا: ليون يستعيد التوازن قبل استضافة برشلونة

2019/02/16 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث بكر ليون بالتسجيل عبر مارتن تيرييه مستغلا كرة مرتدة من الحارس مارك-اوريل كايار إثر تسديدة للجزائري الأصل حسام عوار (15)، وأدرك الكاميروني فيليكس إيبوا إيبوا التعادل للضيوف بعد 6 دقائق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية (21)، قبل أن يمنح القائد نبيل فقير التقدم لأصحاب الضيافة في الدقيقة 35 بتسديدة بيسراه.وعانى ليون الأمرين لتحقيق الفوز وكادت شباكه تتلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في مناسبتين الأولى بضربة رأسية لنولان رو ردتها العارضة، والثانية عبر رأسية ماركوس كوكو أبعدها المدافع البرازيلي فرناندو مارشال في توقيت مناسب من باب المرمى (90+3).وأنقذ الحارس البرتغالي انطوني لوبيش قبلها ليون من هدف بتصديه لانفراد رو (74).وعاد ليون إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه نيس صفر-1 الأحد الماضي، فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فرفع معنويات لاعبيه قبل استضافة برشلونة الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سيغيب عنها قائده الدولي فقير بسبب الإيقاف.واختار المدرب برونو جينيسيو إراحة العديد من الركائز الأساسية ترقبا للقمة ضد الفريق الكاتالوني في مقدمتها الهولندي ممفيس ديباي الذي لعب ربع ساعة فقط وتانغوي ندومبيلي وفيرلان مندي.وجدد ليون تغلبه على غانغان بعدما كان فاز عليه بالنتيجة ذاتها الخميس الماضي في عقر دار الأخير في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا.ومنذ إقصائه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة بخسارته على أرضه أمام ضيفه ستراسبورغ 1-2 في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، خسر ليون مرة واحدة فقط في مبارياته التسع الأخيرة حيث حقق 6 انتصارات متتالية مقابل تعادلين.وفي مباراة ثانية، حقق نيم فوزا مستحقا على ضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما تيجي سافانييه (28) وأنطونيو بوبيشون (83).وهو الفوز الثاني تواليا لنيم والعاشر هذا الموسم فصعد إلى المركز التاسع موقتا برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد ديجون عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.وتستكمل المرحلة غدا بثلاثة لقاءات فيلعب مرسيليا مع أميان، وأنجيه مع نيس، وموناكو مع نانت، على أن تختتم الأحد بلقاءات بوردو مع تولوز، وكاين مع ستراسبورغ، وليل مع مونبلييه، ورينس مع رين، وسانت اتيان مع باريس سان جرمان.

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