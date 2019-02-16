المالكي يقاضي موقعا أمريكيا اتهمه بالفساد

2019/02/16 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، انهم سيقاضون موقعا امريكيا اتهمه

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