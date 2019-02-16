هل تحل الصين محل أميركا بالشرق الأوسط؟

2019/02/16 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص خبير اقتصادي إلى إن أميركا ستخسر حربها من أجل النفوذ في الشرق الأوسط لصالح الصينيين، قائلا إذا أرادت الشركات الأميركية والأوروبية

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