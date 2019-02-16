دول عربية ضمن البلدان الأخطر على الأطفال في العالم

2019/02/16 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت منظمة “أنقذوا الأطفال” المعنية بحماية حقوق الأطفال في أرجاء العالم، ثلاث دول عربية -هي: اليمن وسوريا والعراق- في قائمة الدول العشر

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