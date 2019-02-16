أميركا تؤكد التزامها بهزيمة داعش وحلفاؤها يتشككون

2019/02/16 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط وخارجه لكن مسؤولين قالوا إن الحلفاء الأوروبيين تساورهم شكوك بشأن تعهدات واشنطن.وقال شاناهان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ”في الوقت الذي تقترب فيه مهمة القوات الأميركية بشمال شرق سوريا من […]

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