ثارات وتصفية حسابات داخل الحشد الشعبي

2019/02/16 | 05:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “اكتشاف” مقرات أمنية “وهمية” بشكل “مفاجئ” في العراق لا يكاد يقنع أحدا إذ أنّ تلك المقرّات موجودة منذ سنوات وينشط المشرفون عليها

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