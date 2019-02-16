بوادر تحوّل في الموقف الدولي المهادن لمتمرّدي اليمن

2019/02/16 | 05:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن (اليمن) – وصف مراقبون سياسيون حالة التوافق التي خرج بها اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن في وارسو بمشاركة وزراء خارجية الولايات

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