2019/02/16 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا رئيس الحكومة الاسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز الجمعة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط على توليه السلطة.وقال بيدرو سانشيز بعد اجتماع لمجلس الوزراء “اقترحت حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 28 نيسان/أبريل”.وجاء قرار سانشيز الذي يقود حكومة أقلية، بعد رفض البرلمان لميزانيته بينما ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الاسباني يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الاسباني يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).