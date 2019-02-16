2019/02/16 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأميركي يتجه لسحب ألف جندي من أفغانستان قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تسحب أكثر من ألف عنصر من قواتها المتواجدة على الأراضي الأفغانية.وتوقع الجنرال فوتيل أن يقلص الجيش الأميركي عدد قواته في أفغانستان، في إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة، يشرف عليها القائد العسكري الجديد، وذلك حتى قبل أي تقليص للقوات في إطار اتفاق سلام، مشيرا إلى أن الخفض قد يتجاوز ألف فرد.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري أنه ينوي سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان، في ظل ما تحقق من تقدم في مفاوضات السلام مع حركة طالبان، قائلا "الأمم العظيمة لا تخوض حروبا بلا نهاية". لكن الجنرال جوزيف فوتيل، قال إن قرار سحب جزء من القوات الأميركية بأفغانستان البالغ عددها نحو 14 ألف فرد لا يرتبط بجهود السلام.وأضاف أن الإجراء جزء من جهود يقوم بها الجنرال سكوت ميلر، الذي تولى قيادة القوات الأميركية بأفغانستان في سبتمبر، لتحقيق استفادة أكبر من الموارد الأميركية.

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