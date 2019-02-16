إيران تؤكد فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

2019/02/16 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة (إن.بي.سي) نشرت يوم الجمعة إن محاولة إيران إطلاق قمر صناعي ثان خلال الشهرين الماضيين باءت بالفشل.كانت إيران حاولت الشهر الماضي إطلاق قمر صناعي لكن المحاولة فشلت أيضا.ورغم المحاولتين الفاشلتين فإن تصريحات ظريف ستثير على الأرجح التوترات مع الولايات المتحدة.وتشعر […]

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