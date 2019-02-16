مكتب نتنياهو يسرب فيديو لوزراء خارجية عرب يدافعون عن إسرائيل

2019/02/16 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن مقطع فيديو مسرب عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ظهر فيه وزراء خارجية ثلاث دول عربية خليجية يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران.وتضمن فيديو مدته 25 دقيقة قول وزير الخارجية البحريني إن مواجهة الجمهورية الإسلامية تعد أكثر إلحاحًا من حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.ويمثل الفيديو، الذي تقول وسائل […]

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