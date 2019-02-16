2019/02/16 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف 14 عاملا نفطيا تونسيا في ليبيا قال ناشط حقوقي إن 14 عاملا تونسيا اختطفوا أثناء سفرهم للعمل في مصفاة نفط بغرب ليبيا.وقال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إن العمال تم اختطافهم على أيدي أفراد من قبيلة ليبية يطالبون بالإفراج عن قريب لهم مسجون في تونس بتهم تتعلق بالمخدرات.وأضاف أن المجموعة اختطفت في مدينة الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

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