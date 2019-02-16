ميدو: لاعبو الشباب تعمدوا إهدار الوقت والاستهتار سبب خسارة الوحدة

2019/02/16 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أبدى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة اندهاشه من تصرفات لاعبي الشباب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة.وخسر الوحدة بهدف نظيف من الشباب في ختام مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "نتيجة مؤلمة لنا، الشباب لعب بـ 10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول، ولكننا لم ننجح في استغلال هذا الأمر".

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🗨️ pic.twitter.com/oaSQlvR4q8— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019وواصل: "النقص العددي، منح الشباب حماس زائد، وتسبب لنا في حالة من الاستهتار أدت إلى خسارتنا اللقاء".



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وأكمل: "ولكن الشباب أهدر الوقت بشكل كبير منذ البطاقة الحمراء، بناء على تعليمات الجهاز الفني، لم أتخيل أن فريقاً بحجم الشباب يهدر الوقت بهذه الطريقة".

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الجدير بالذكر أن الوحدة تجمد رصيده عند النقطة 31 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 37 في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.





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