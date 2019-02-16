2019/02/16 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن..اكتشاف متفجرات مدفونة مرتبطة بـ"هجوم الفحيص" أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، جمانة غنيمات، أن السلطات المختصة عثرت على مواد متفجرة، مطابقة لما استخدمته خلية إرهابية قبل 6 أشهر.وجاء إعلان الناطقة الرسمية باسم الحكومة بعد يوم من مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني ومزارع في انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء، شمال غربي عمان، كما أصيب 7 من عناصر الأمن.وأوضحت غنيمات، أن الفرق الأمنية المختصة، التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق، حيث وقع انفجارا عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.وأكدت أن هذه المواد المتفجرة المدفونة مطابقة لنوعية المواد، التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية المنفذة لعملية الفحيص الإرهابية في أغسطس الماضي.وأكدت جمانة غنيمات أن الفرق الأمنية دمرت المتفجرات في الموقع، مؤكدة أن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا تزال جارية.

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