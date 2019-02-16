2019/02/16 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن المصري يحبط محاولة إرهابية "إخوانية" في الجيزةأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة الجيزة غربي القاهرة.وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "صرح مصدر أمني أنه قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قوى أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة".وأضاف البيان "قام خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، بإبطال مفعول عبوة بدائية الصنع"، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.وكانت الوزارة أعلنت في يناير الماضي، أنها تمكنت من القضاء على خلية تابعة للتنظيم الإرهابي في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص على قوات الأمن.

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