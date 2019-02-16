مجموعة مسلحة تهاجم قرية نائية جنوب الموصل

2019/02/16 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

هاجمت مجموعة مسلحة يعتقد انتماءها لعصابات داعش الإرهابية، قرية نائية غربي ناحية القيارة جنوب الموصل، ليل الجمعة.

وقال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري، في

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